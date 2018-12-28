WINNER將在夜店舉辦粉絲見面活動！ 「高額預定金&未成年禁入」惹粉絲反感
明星 2018年12月28日 星期五11:37 Sani
明明是偶像團跟粉絲見面，地點卻選在夜店，會被人議論也是難免啊......
YG社長的夜店GABBIA大家都有耳聞吧，前不久旻浩就在那裡開過派對。 近日GABBIA在IG上宣佈，為慶祝WINNER不久前發佈單曲《MILLIONS》，將於12月29日舉辦派對「MILLIONS DAY」。旻浩派對的入場費是3萬韓元，WINNER一開始是寫出4萬韓元，後又改成3萬。
入場費僅僅是保證入場，總人數500人，但要近距離和WINNER互動還需另外出錢訂座位：「VIP Table是高於最低預定金時按照先後順序接受預約，一般Table和Standing Table則是按照預定金高低順序接受預約。 按照預定金高低決定入場先後次序。 2樓4號 400萬，3號350萬，2號300萬，1號300萬，1樓1號300萬，此外遵照預定金額數排序。 」
粉絲對此的反響相當負面：認為偶像組合與Hip-Hop組合不同，過多進行夜店演出有欠妥當；未成年粉絲無法參加；一瓶酒要價30萬韓元，令人質疑「靠粉絲財力挽救快要倒掉的夜店」。
當時旻浩在這裡開派對時氣氛很嗨，大家期待WINNER的派對嗎？
（圖源：IG@club_gabbia，網路）
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