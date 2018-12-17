2018年末颁奖礼收视指南在这里！你心目中的年度大作会捧回大赏吗

2018年一转眼就要过去了，韩国三大台SBS、KBS和MBC依旧为观众们准备了精彩的演艺大赏和演技大赏两个颁奖典礼。 除了即将到来的耶诞节之外，小伙伴们最期待的就是这个了吧！
2018 KBS 演艺大赏：12月22日 星期日
MC：申贤俊、尹施允、AOA雪炫
播出作品：《两天一夜3》、《Gag Concert》、《不朽的名曲》、《超人回来了》、《大国民Talk Show-您好》、《Happy Together4》
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2018 SBS演艺大赏：12月28日 星期五
MC：未定
大赏候选：未公开
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2018 MBC演艺大赏: 12月29日 星期六
MC：全炫茂、胜利、惠利
播出作品：《我独自生活》、《穷民丈夫》、《大长今在看》、《Radio Star》、《蒙面歌王》、《Setion TV演艺通讯》、《全知干预视角》、《真正的男子汉300》等
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播出作品：《检法男女》、《捉迷藏》、《我身后的陶斯》、《过来抱抱我》、《坏刑警》、《BAD PAPA》、《时间》、《上门女婿吴作斗》等
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2018 SBS演技大奖：12月31日 星期一
MC：申东烨、申惠善、李帝勋
播出作品：《要先接吻吗？ 》、《油腻的浪漫》、《虽然三十但仍十七》、《狐狸星新娘》、《Return》、《勋男正音》、《胸外科：偷心脏的医生们》、《致亲爱的法官大人》、《善良魔女传》、《皇后的品格》等
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2018 KBS 演技大赏：12月31日 星期一
MC：未定
播出作品：《Radio Romance》、《我们相遇的奇迹》、《你也是人类吗？ 》、《Lovely Horribly》、《最佳离婚》、《黑骑士》、《金装律师》、《今天的侦探》、《死了也好》、《车达莱夫人的爱情》、《Jugglers》、《推理女王2》、《你的House Helper》等
「图：SBS、KBS、MBC」
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