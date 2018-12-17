2018年末頒獎禮收視指南在這裡！你心目中的年度大作會捧回大賞嗎

2018年一轉眼就要過去了，韓國三大台SBS、KBS和MBC依舊為觀眾們準備了精彩的演藝大賞和演技大賞兩個頒獎典禮。 除了即將到來的耶誕節之外，小夥伴們最期待的就是這個了吧！
2018 KBS 演藝大賞：12月22日 星期日
MC：申賢俊、尹施允、AOA雪炫
播出作品：《兩天一夜3》、《Gag Concert》、《不朽的名曲》、《超人回來了》、《大國民Talk Show-您好》、《Happy Together4》
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2018 SBS演藝大賞：12月28日 星期五
MC：未定
大賞候選：未公開
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2018 MBC演藝大賞: 12月29日 星期六
MC：全炫茂、勝利、惠利
播出作品：《我獨自生活》、《窮民丈夫》、《大長今在看》、《Radio Star》、《蒙面歌王》、《Setion TV演藝通訊》、《全知干預視角》、《真正的男子漢300》等
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播出作品：《檢法男女》、《捉迷藏》、《我身後的陶斯》、《過來抱抱我》、《壞刑警》、《BAD PAPA》、《時間》、《上門女婿吳作鬥》等
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2018 SBS演技大獎：12月31日 星期一
MC：申東燁、申惠善、李帝勳
播出作品：《要先接吻嗎？ 》、《油膩的浪漫》、《雖然三十但仍十七》、《狐狸星新娘》、《Return》、《勳男正音》、《胸外科：偷心臟的醫生們》、《致親愛的法官大人》、《善良魔女傳》、《皇后的品格》等
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2018 KBS 演技大賞：12月31日 星期一
MC：未定
播出作品：《Radio Romance》、《我們相遇的奇跡》、《你也是人類嗎？ 》、《Lovely Horribly》、《最佳離婚》、《黑騎士》、《金裝律師》、《今天的偵探》、《死了也好》、《車達萊夫人的愛情》、《Jugglers》、《推理女王2》、《你的House Helper》等
「圖：SBS、KBS、MBC」
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