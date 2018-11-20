宋旻浩包办词曲创作 首张个专〈XX〉收录 12 首歌！
KPOP 2018年11月20日 星期二13:53 施乃琪
暂时忘掉宋旻浩的村傻人格，兼具才华和实力的他就要只身发片啦！
YG Entertainment 在今天（20 日）终於公开了宋旻浩首张个人正规专辑〈XX〉的完整曲目表，以主打歌 “FIANCÉ” 为首满满地收录了 12 首歌曲，全部都由宋旻浩独立或合作填词与作曲。
宋旻浩先前就曾透露：「会长在今年 2 月要我开此准备个人专辑，所以我从当天开始整整两个月来，除了睡觉都一直在个人工作室创作。」这样的成果便展现在丰富的曲目表上。
作为 YG 出品的音乐，“FIANCÉ” 当然主打俐落前卫的嘻哈风格，不过宋旻浩也创意十足地取样韩国传统歌谣「昭阳江少女」，准备呈现意外的反转效果；除此之外他也邀来同公司的奇才柳炳宰、嘻哈前辈兼偶像梁东根携手合作，为「是愿望吧」和「壁上观」两首歌带来惊喜。
今天就能开始预购宋旻浩的〈XX〉，如果想在 26 日发行后即时拿到新专辑就赶快下手吧！
（照片与影片来源：YG Entertainment）
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