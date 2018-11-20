宋旻浩包辦詞曲創作 首張個專〈XX〉收錄 12 首歌！
KPOP 2018年11月20日 星期二13:53 施乃琪
暫時忘掉宋旻浩的村傻人格，兼具才華和實力的他就要隻身發片啦！
YG Entertainment 在今天（20 日）終於公開了宋旻浩首張個人正規專輯〈XX〉的完整曲目表，以主打歌 “FIANCÉ” 為首滿滿地收錄了 12 首歌曲，全部都由宋旻浩獨立或合作填詞與作曲。
宋旻浩先前就曾透露：「會長在今年 2 月要我開此準備個人專輯，所以我從當天開始整整兩個月來，除了睡覺都一直在個人工作室創作。」這樣的成果便展現在豐富的曲目表上。
作為 YG 出品的音樂，“FIANCÉ” 當然主打俐落前衛的嘻哈風格，不過宋旻浩也創意十足地取樣韓國傳統歌謠「昭陽江少女」，準備呈現意外的反轉效果；除此之外他也邀來同公司的奇才柳炳宰、嘻哈前輩兼偶像梁東根攜手合作，為「是願望吧」和「壁上觀」兩首歌帶來驚喜。
今天就能開始預購宋旻浩的〈XX〉，如果想在 26 日發行後即時拿到新專輯就趕快下手吧！
（照片與影片來源：YG Entertainment）
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