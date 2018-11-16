《YG宝石盒》终於要打开了！ 房艺谈唱歌预告片公开，今晚首播

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YG大雪柜(冰箱)终於要把宝石们放出来了啊！ 房艺谈快出道吧！

自从YG宣布推出《YG宝石盒》这档节目，不少人就期待满满，因为被YG「藏起来」的人才实在太多了！ 终於等到了「打开宝石盒」这一天~昨天YG公开了节目第一期的预告片，回顾了大家最关注的房艺谈从2012年至今，6年来的成长过程。



房艺谈2012年参加SBS节目《K-pop Star》，次年获得亚军后被YG签走，练习生一当就是5年，期间只有在2014年的Mnet《MIX & MATCH 》和去年底的《Stray Kids 》中有过短暂露面， 其他时间都被YG捂得严严实实，真的不能怪大家焦急催促啊：



看了预告片又忍不住重温一遍去年底这首现场演唱的《There's Nothing Holdin' Me Back》，真的从唱功到台风，各方面都臻於完美，朴 轸永也对他大力称赞：



另外两支预告片则公开了拥有动人歌喉的14岁练习生朴正宇、酷似SHINee珉豪的张尹瑞，还有因为长得帅而被SM、JYP等各大企划社星探都挖过的尹再赫：



今晚10点（韩国时间）通过V Live和NAVER TV播出第一期，本放死守啊！

（图源：《YG宝石盒》预告片截图）

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