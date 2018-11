互为路人的时尚概念?刘亚仁+文森卡索的帅气杂志封面 朝圣 XIA 死神!《伊丽莎白》金俊秀主演场门票全数售罄 Wanna One 回归倒数三天 释出长达一分钟的 MV 预告! GOT7 要闪电回归啦!下个月发行改版专辑 新剧《所以我和黑粉结婚了》男二黄灿盛帅气「公子哥」人物剧照公开! Crush 将发行今年最后一首歌!〈Lay Your Head On Me〉和过去的他截然不同 李钟硕为尹钧相送去应援咖啡车!还记得他们曾经合作过哪些作品吗? 《YG宝石盒》终於要打开了! 房艺谈唱歌预告片公开,今晚首播 继令人心动的双人海报后…tvN新剧《男朋友》再公开宋慧乔、朴宝剑单人海报! 《Running Man》刘在锡被说造型像她!鲜奶油面膜照公开 日本议员指责TWICE多贤曾穿慰安妇T恤:《红白歌会》能用这种反日歌手? 这组搭档养眼又有爱!《超人回来了》娜恩和叔叔朴叙俊合拍PIZZA广告,超「激萌」! 想成为人气满分的Insider吗?来一个Insider的必需品-柳炳宰PEPERO! 这恐怕是史上最帅快递小小哥!安宰贤「快递小哥」时期青涩照曝光♥ Highlight 将发行整张自创曲 〈OUTRO〉亮点集锦抢先听! 划时代的另一种选择:益善洞的穿越时空之旅 罗PD真的有毒啊!被他「黑化」的那些爱豆们XD 润娥台湾见面会大唱中文歌! S.H.E《十七》发音超熟练

