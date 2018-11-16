《YG寶石盒》終於要打開了！ 房藝談唱歌預告片公開，今晚首播
綜藝 2018年11月16日 星期五11:54 Sani
YG大雪櫃(冰箱)終於要把寶石們放出來了啊！ 房藝談快出道吧！
自從YG宣佈推出《YG寶石盒》這檔節目，不少人就期待滿滿，因為被YG「藏起來」的人才實在太多了！ 終於等到了「打開寶石盒」這一天~昨天YG公開了節目第一期的預告片，回顧了大家最關注的房藝談從2012年至今，6年來的成長過程。
房藝談2012年參加SBS節目《K-pop Star》，次年獲得亞軍後被YG簽走，練習生一當就是5年，期間只有在2014年的Mnet《MIX & MATCH 》和去年底的《Stray Kids 》中有過短暫露面， 其他時間都被YG捂得嚴嚴實實，真的不能怪大家焦急催促啊：
看了預告片又忍不住重溫一遍去年底這首現場演唱的《There's Nothing Holdin' Me Back》，真的從唱功到颱風，各方面都臻於完美，朴 軫永也對他大力稱讚：
另外兩支預告片則公開了擁有動人歌喉的14歲練習生朴正宇、酷似SHINee珉豪的張尹瑞，還有因為長得帥而被SM、JYP等各大企劃社星探都挖過的尹再赫：
今晚10點（韓國時間）通過V Live和NAVER TV播出第一期，本放死守啊！
（圖源：《YG寶石盒》預告片截圖）
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