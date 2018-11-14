EXID回归概念照公开，成员大换发型妆容：「第一眼看不出来谁是谁～」
终於要完整体五人回归了～！好期待新歌喔…>///<
人气女团EXID已确定於11月21日以完全体回归！对此经纪公司也在每公开一人的概念照后，附上了一则访问影片，主要内容都是在表达可以5人一起活动的激动心情，以及更珍惜彼此，还有想对粉丝LEGGO说的话，也很感谢他们一直以来的等待。
目前依序公开了三位成员的个人概念照，首先是Hani是以特写入镜，强调眼神的妆感，感觉特别强势，这一次则是统一用大红色服装，搭配昏黄暗色背景，再加上华丽的配饰，吸引住了大众的眼光。
（以下影片有中字可设定，请留意！）
接著是慧潾，微卷长发与成熟妩媚的模样，在摄影师的镜头下完全换了一个风格，原本短发俏丽的形象，一下子就变成了性感熟女。
而最新公开的正花，剪去了一头长发，以极短发的造型穿上了红色风衣，给人更加帅气干练的魅力，整个人也变得更成熟了。
接下来的两天还会再公开率智和LE的个人概念照，以及团体概念照，这次发行的全新单曲《I LOVE YOU》，将在11月21日公开歌曲，此外还确定会出演《认识的哥哥》，预计12月中播出，大家一起期待吧～！
（截图自：EXID_Official．FB）
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