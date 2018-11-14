EXID回歸概念照公開，成員大換髮型妝容：「第一眼看不出來誰是誰～」
終於要完整體五人回歸了～！好期待新歌喔…>///<
人氣女團EXID已確定於11月21日以完全體回歸！對此經紀公司也在每公開一人的概念照後，附上了一則訪問影片，主要內容都是在表達可以5人一起活動的激動心情，以及更珍惜彼此，還有想對粉絲LEGGO說的話，也很感謝他們一直以來的等待。
目前依序公開了三位成員的個人概念照，首先是Hani是以特寫入鏡，強調眼神的妝感，感覺特別強勢，這一次則是統一用大紅色服裝，搭配昏黃暗色背景，再加上華麗的配飾，吸引住了大眾的眼光。
（以下影片有中字可設定，請留意！）
接著是慧潾，微捲長髮與成熟嫵媚的模樣，在攝影師的鏡頭下完全換了一個風格，原本短髮俏麗的形象，一下子就變成了性感熟女。
而最新公開的正花，剪去了一頭長髮，以極短髮的造型穿上了紅色風衣，給人更加帥氣幹練的魅力，整個人也變得更成熟了。
接下來的兩天還會再公開率智和LE的個人概念照，以及團體概念照，這次發行的全新單曲《I LOVE YOU》，將在11月21日公開歌曲，此外還確定會出演《認識的哥哥》，預計12月中播出，大家一起期待吧～！
（截圖自：EXID_Official．FB）
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