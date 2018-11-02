【旅游资讯】超全！ 《婚礼的那一天》9大拍摄取景地全汇总（下）

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上次介绍了《婚礼的那一天》5大拍摄地，今天继续介绍另外4个！

6. 相伴走过四季——上水洞

宇延和乘熙经历多次错过、终於在一起之后，电影使用伪一镜到底的方式呈现了两人一同走过四季的时光，短短几秒让人相当惊艳！ 而背景中温馨雅致的小店都是在首尔市上水洞取景的，这一带很有文艺气息，实际上也是很多情侣约会的地方哦！

地址：首尔市麻浦区上水洞一带（서울시 마포구 상수동 일대）





7. 突然的告别——昌庆宫

好景不长，两人在一起还没有很久，这天一起来昌庆宫散步时，乘熙突然告诉宇延自己要去比利时研修，一去就是3年。 这一幕拍摄於昌庆宫养和堂，配合萧瑟的落叶，很有落寞的气息。

地址：首尔市钟路区昌庆宫路185（서울시 종로구 창경궁로 185）





8. 与世隔绝——昌里钓鱼场

宇延不想参加乘熙的婚礼，和朋友一起跑到与世隔绝的钓鱼场「关禁闭」，想不到不经意间看到乘熙从前画在饭盒上的涂鸦，所有的往事瞬间涌上心头，随之做了一个疯狂的决定！ 这个别致的钓鱼场在距离首尔不远的龙仁市，不知道有没有人想去体验一下水上钓鱼呢~

地址：京畿道龙仁市处仁区南四面昌里377-7（경기도 용인시 처인구 남사면 창리 377-7）





9. 你的婚礼——M Tower Convention

宇延最终还是出席了乘熙的婚礼，但他没有像《那些年》做一番轰轰烈烈的告别，而是静静地对乘熙说：「谢谢你突然出现在我的生命里。 」

地址：京畿道安养市万安区安养路104（경기도 안양시 만안구 안양로 104）



（图源：《婚礼的那一天》剧照，M Tower Convention官网等）

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