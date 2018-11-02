【旅遊資訊】超全！ 《婚禮的那一天》9大拍攝取景地全匯總（下）

上次介紹了《婚禮的那一天》5大拍攝地，今天繼續介紹另外4個！
6. 相伴走過四季——上水洞
宇延和乘熙經歷多次錯過、終於在一起之後，電影使用偽一鏡到底的方式呈現了兩人一同走過四季的時光，短短幾秒讓人相當驚豔！ 而背景中溫馨雅致的小店都是在首爾市上水洞取景的，這一帶很有文藝氣息，實際上也是很多情侶約會的地方哦！
地址：首爾市麻浦區上水洞一帶（서울시 마포구 상수동 일대）
7. 突然的告別——昌慶宮
好景不長，兩人在一起還沒有很久，這天一起來昌慶宮散步時，乘熙突然告訴宇延自己要去比利時研修，一去就是3年。 這一幕拍攝於昌慶宮養和堂，配合蕭瑟的落葉，很有落寞的氣息。
地址：首爾市鐘路區昌慶宮路185（서울시 종로구 창경궁로 185）
8. 與世隔絕——昌裡釣魚場
宇延不想參加乘熙的婚禮，和朋友一起跑到與世隔絕的釣魚場「關禁閉」，想不到不經意間看到乘熙從前畫在飯盒上的塗鴉，所有的往事瞬間湧上心頭，隨之做了一個瘋狂的決定！ 這個別致的釣魚場在距離首爾不遠的龍仁市，不知道有沒有人想去體驗一下水上釣魚呢~
地址：京畿道龍仁市處仁區南四面昌裡377-7（경기도 용인시 처인구 남사면 창리 377-7）
9. 你的婚禮——M Tower Convention
宇延最終還是出席了乘熙的婚禮，但他沒有像《那些年》做一番轟轟烈烈的告別，而是靜靜地對乘熙說：「謝謝你突然出現在我的生命裡。 」
地址：京畿道安養市萬安區安養路104（경기도 안양시 만안구 안양로 104）
（圖源：《婚禮的那一天》劇照，M Tower Convention官網等）
Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究