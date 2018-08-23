利特＆Sam Okyere 久别重逢 携手主持 KBS 中秋特别节目！
综艺 2018年8月23日 星期四09:23 施乃琪
每逢中秋节韩国电视台就会企划各式各样的特别节目，专属外国人的益智问答秀这次邀来利特和 Sam Okyere 主持，虽然意外却又很令人期待！
KBS 电视台在昨天（22 日）宣布，《2018 Quiz on Korea》的中秋特辑将邀来 Super Junior 队长利特与来自迦纳的 Sam Okyere 携手主持。
这个组合看似意外，其实两人早在 2015 年播出的《Star King》中以主持人和来宾的身份相遇过。利特作为手上节目超满的代表主持人，面对各种场合的得宜反应和风格早已备受肯定；而 Sam Okyere 也早已透过许多节目，展现出比韩国人更懂韩国的内涵和出众综艺感。
《2018 Quiz on Korea》中秋特辑将於 9 月 8日在 KBS 厅录影，如果身为外国人的你届时刚好在韩国，不妨在 9 月 1 日前填表报名参加现场录影啦！
（照片来源：Label SJ、SBS、Tantan Entertainment）
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