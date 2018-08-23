利特＆Sam Okyere 久別重逢 攜手主持 KBS 中秋特別節目！
綜藝 2018年8月23日 星期四09:23 施乃琪
每逢中秋節韓國電視台就會企劃各式各樣的特別節目，專屬外國人的益智問答秀這次邀來利特和 Sam Okyere 主持，雖然意外卻又很令人期待！
KBS 電視台在昨天（22 日）宣布，《2018 Quiz on Korea》的中秋特輯將邀來 Super Junior 隊長利特與來自迦納的 Sam Okyere 攜手主持。
這個組合看似意外，其實兩人早在 2015 年播出的《Star King》中以主持人和來賓的身份相遇過。利特作為手上節目超滿的代表主持人，面對各種場合的得宜反應和風格早已備受肯定；而 Sam Okyere 也早已透過許多節目，展現出比韓國人更懂韓國的內涵和出眾綜藝感。
《2018 Quiz on Korea》中秋特輯將於 9 月 8日在 KBS 廳錄影，如果身為外國人的你屆時剛好在韓國，不妨在 9 月 1 日前填表報名參加現場錄影啦！
（照片來源：Label SJ、SBS、Tantan Entertainment）
施乃琪@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞
留言/評論