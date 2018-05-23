徐仁国与朴宝蓝分手 「决定做回支持彼此的前后辈」
KPOP 2018年5月24日 星期四08:31 施乃琪
虽然内心觉得很遗憾，但当然要尊重徐仁国与朴宝蓝的决定，喜欢他们的话以后也要继续支持他们的作品哦！
朴宝蓝所属经纪公司 Stone Music Entertainment 在昨晚（23 日）透露，她和徐仁国差不多在一个月前因自然的疏远而分手，两人决定退回歌坛前后辈的关系为彼此加油。
而稍后徐仁国的经纪公司 BS Company 也证实了消息，表示：「由於这是私事，我们无法透露详情，但往后两人会在各自的位置毫不保留地支持彼此。」
同样从《Super Star K》脱颖而出顺利出道的徐仁国和朴宝蓝，早於 2016 年便开始传出交往消息，去年 12 月因媒体报导而承认了恋情，既是情人又是歌坛朋友的关系获得许多祝福。
无论如何，喜欢徐仁国或朴宝蓝的话，都别忘了继续祝福和鼓励他们、当然还有他们的音乐罗！
（照片来源：TVDaily）
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