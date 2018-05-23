Cool sexy 指数破表！BLACKPINK＆禹棹焕代言雪碧　幕后画报出炉了！

Cool sexy 指数破表！BLACKPINK＆禹棹焕代言雪碧　幕后画报出炉了！

明星   2018年5月23日   星期三14:00   施乃琪  

可口可乐今夏喊出 "Cool Sexy" 口号，在看过最新代言人 BLACKPINK 和禹棹焕的广告画报后，真的觉得这样的形容太适合他们啦！

可口可乐邀来意想不到的大势组合 BLACKPINK 和禹棹焕一起代言雪碧，除了上周上线的电视广告外，最引人注目的就属这组引发热烈回响的幕后画报。

除了团体照外，BLACKPINK 每位成员也各自拍摄了，仅仅潇洒地拿著一罐雪碧摆好姿势，画面就充满了能彻底挥开暑气的清凉魅力！

  

可口可乐正是相中 BLACKPINK 和禹棹焕都有的潇洒气质、时尚外型和清爽魅力，於是促成了这场难得合作。最近有去韩国的话别忘了锁定电视，说不定就会看见他们拍的广告罗！


（照片来源：Coca Cola）

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留言/评论
  • 양의정
    權時賢你竟然和BLACKPINK 一起拍廣告，我要告訴殷泰熙喔😂😂
    1小时前
  • Winnie Yip
    Oh wowwwww Minnie Sham
    55分前
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