Cool sexy 指数破表！BLACKPINK＆禹棹焕代言雪碧 幕后画报出炉了！
明星 2018年5月23日 星期三14:00 施乃琪
可口可乐今夏喊出 "Cool Sexy" 口号，在看过最新代言人 BLACKPINK 和禹棹焕的广告画报后，真的觉得这样的形容太适合他们啦！
可口可乐邀来意想不到的大势组合 BLACKPINK 和禹棹焕一起代言雪碧，除了上周上线的电视广告外，最引人注目的就属这组引发热烈回响的幕后画报。
除了团体照外，BLACKPINK 每位成员也各自拍摄了，仅仅潇洒地拿著一罐雪碧摆好姿势，画面就充满了能彻底挥开暑气的清凉魅力！
可口可乐正是相中 BLACKPINK 和禹棹焕都有的潇洒气质、时尚外型和清爽魅力，於是促成了这场难得合作。最近有去韩国的话别忘了锁定电视，说不定就会看见他们拍的广告罗！
（照片来源：Coca Cola）
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留言/评论
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權時賢你竟然和BLACKPINK 一起拍廣告，我要告訴殷泰熙喔😂😂
1小时前
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Oh wowwwww Minnie Sham
55分前