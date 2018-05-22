【知道也没用的认哥常识】为什么MAMAMOO华莎的字幕…总是有著紫色桑葚？
综艺 2018年5月24日 星期四09:45 JiaJia
这应该是节目组一个小小巧思吧（笑）而且梗埋超久，要看到「猜猜我」环节才会恍然大悟！华莎真的超有魅力～
於上周六（19日）播出的JTBC综艺节目《认识的哥哥》，出演嘉宾为：Chakra皇甫惠贞、少女时代孝渊、Mamamoo华莎和宇宙少女多荣。
当时正聊到现今的摄影机不会像以前一样「转来转去」，也不会照的很近。华莎表示，自己如果发现有摄影机，就会「稍微看一下」。眼神满分，引发大家感叹。
就是这样帅气、自信又爽朗的笑容，获得大家满堂喝采。不晓得看了这一集的观众有没有发现…华莎的字幕旁总会有「紫色桑葚」？
这或许要追溯至第55集，华莎和MAMAMOO一起出演《认哥》的时候了。在「猜猜我」的环节，华莎要大家猜猜她的「黑历史」，多荣就说了「紫色桑葚」这件事。那时候希澈问她：「你不是病了吧？」
「是不是掉进水里太久嘴唇都变色了？」（笑死）
华莎无言以对，是在说什么啊这位哥！
李寿根再补一枪：「桑葚吃太多就会这样。」
笑到不行XDDDDD
然后，「紫色桑葚」就一直跟著华莎，非常夺人眼球。
而在「想像课」的时候，华莎为tvN电视剧《鬼怪》的台词填空。她用一句：「喝酒吧、喝酒吧，喝醉吧！」后座力极强的台词，不得不要大力称赞她啊～下次再来《认哥》，华莎的字幕还会有著紫色桑葚吗？（笑）
（图片、影片来源：JTBC《认识的哥哥》）
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