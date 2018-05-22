《拜托了冰箱》姜丹尼尔&邕圣佑惊人食性大公开！ 重口味Vs.初丁

昨晚的《拜托了冰箱》公开了姜丹尼尔和邕圣佑的梦幻料理！ 两个人的口味真的与众不同啊，不过他们的特餐看起来都很好吃啊！！
姜丹尼尔说自己喜欢刺激性的味道：「最喜欢的蔬菜是大葱、洋葱、大蒜,把大葱冷冻起来吃，就像雪糕一样。 如果没有辣酱什么都吃不下，甚至会用辣酱拌米饭吃。 也很细会胡椒，有时候就整颗吃胡椒。 」等一下，您确定葱和蒜是蔬菜吗XDD
姜丹尼尔对酒则是来者不拒，威士卡、啤酒、烧酒、马格利，酒量是5瓶烧酒！ 提到红酒则让人十分心疼他：「有一次肌肉痛得厉害，就一边按摩一边抱著瓶子大口喝葡萄酒，当做镇痛剂。 」
面对食性独特的丹尼尔，柳贤秀为他制作了胡椒炒面配辣椒蘸酱，以及牛肉大葱米糕串！ 坐在一旁的邕圣佑闻到炒面的气味，忍不住痛苦地扶住额头：「真的太香了。 」XDD姜丹尼尔也一边吃一边夸赞说：「味道真的很刺激，好好吃！ 」还「加点」了红酒服务XDD
大葱米糕串十分神奇！ 把米糕灌进大葱圈里，搭配牛肉一起煎香，还用了好多葱油辣椒调味！ 姜丹尼尔品尝后瞬间捂住了脸，还说「味道很性感」，这是有多好吃啦XDD
跟姜丹尼尔不同的是，邕圣佑自称是「小孩口味」：「比起风味高级的牛肉更喜欢猪肉，还有腌排骨、速食，就是又甜又咸、廉价的味道。 蒜油意粉我就不知道好吃在哪里，感觉只有面和油的味道。 」让一旁的姜丹尼尔和金世正一脸惋惜的表情XDD
金风给邕圣佑制作的特餐是炸烤五花肉、糯米球搭配奶油酱，完全符合他的口味，让他赞叹不已：「太好吃了，有生以来第一次品尝这样的味道！ 」
Raymon Kim为邕圣佑做的是猪脚拉面定食，姜丹尼尔表示是很适合喝酒之后第二天吃的料理，连对面的世正都馋得直咬筷子，真的太可爱啦XDD
太可怕了，这节目真的不能在深夜看啊XDD
（图源：《拜托了冰箱》截图）
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