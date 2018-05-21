韩剧 无法律师무법 변호사 - 是部标配型的黑帮法庭剧

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（剧雷，慎入）播出4集的《无法律师》即以6.132%的亮丽数字，写下tvN周末剧开播以来，首部〈4集〉最高收视记录。不若前几部都逐集起起伏伏的方式，直到结局才达标。

这部戏集结法庭、黑帮、复仇、追车、打斗、亲情、爱情、犯罪等所有热闹的公式元素，同《Untouchable》一样都走虚拟的假想城市的背景架构，不同的是，一手掌控这座绮城市的是凭藉父荫打著法律、正义、判决旗号的女法官。而瓦解这个掌握政、商二界的地下犯罪结构由为报母仇的武法律师来的。很不解的是，为什么只凭著有良好声誉的法官爸爸，就能一手遮天，有著犹如地下女王般权势？她的后台不会通往青瓦台后门吧？



之前颇困扰中译剧名《武法律师》、《无法律师》，看了剧后，原来是双关。可4集下来，觉得中译应该以《无法律师》最适合，因为剧情的确走无法无天的夸张路线。好比奉尚弼回到绮城市再次买下当年妈妈的办公室，顺便把里面的一帮混混收编起来、为拖延时间大闹法庭、为找手机指纹藏进尸柜，还找得到被捷运快车撞死的完整指纹。剧情虽快不烧脑，但也挺五条黑线的。



难得的是女主河在伊不是玛丽苏，既聪明又强悍、也不胡搅蛮缠的。虽需要男主救，不致累赘。而奉尚弼这角色完全是李准基擅长的，对照一下当年的狗狼李秀贤，是不是很像？只不过他更成熟、伤心戏更内收。再看崔民秀、李慧英二位前辈的反派演绎，不但飙演技也飙霸气。这部剧有这二位资深演员坐镇，戏好了一半，就怕后面剧本太黑线了。



总之，《无法律师》是部标配型的黑帮法庭剧，目前剧情、节奏都很快，能不能持续到最后，就不知了？喜欢李准基的剧饭们，可以追。20180521



#懂法才能玩法，向来是硬道理

#拳头有用的话，就不需要法律了。河在伊应该用这句话打脸奉尚弼的武法律师

#所以武法律师是为李准基打造的，对吧？

#觉得李慧英前辈的法官角色真过瘾，一直让崔民秀大叔动不动就跪得五体投地

#剧里女法官和身边的南顺子有没联想到谁呀？感觉是影射了谁谁谁，对吧？

#集集不冷场，单看李准基矫健身手和俐落打斗，就很过瘾了

#每集都追车，不知撞坏几辆了？

#律师所收的一帮小混混看起来都两光、两光的，还都完成了交代的任务

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