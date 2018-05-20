恭喜 GFRIEND！成功登基十冠王宝座 〈夜〉活动完美落幕！
KPOP 2018年5月21日 星期一09:28 施乃琪
在正式进军日本前夕，GFRIEND 终於又再度在韩国成为音乐节目十冠王，小女友和 Buddy 们真的太厉害啦！
昨天（20 号）在 SBS 播出的《人气歌谣》中，GFRIEND 以最新同名主打歌「夜」击败 Crush 和 MOMOLAND，成为 5 月第三周的冠军得主，同时也蝉联双周冠军。
获奖后的 GFRIEND 表示：「在『夜』活动的期间我们学到了很多东西，也多亏 Buddy 让这次的活动很幸福。我们 GFRIEND 不会忘记这座奖的意义，以后也会继续全力以赴的！」
下节目后也立刻在推特上再次向粉丝道谢：「很舍不得的最后一场播出结束了，我们不会忘记 Buddy 在这次活动期间为我们创造的美好珍贵回忆。」还巧妙地引用了歌词：「我们也想把今天的记忆偷偷地藏在自己的房间里，就算接下来暂时没办法常常见面，我们还是一直爱著、感谢著你们！」
从 8 日开始几乎天天夺冠的 GFRIEND，时隔两年再度以单一歌曲拿下了十冠王头衔，接下来就期待她们在日本正式出道罗！
（照片与影片来源：SBS、Source Music）
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