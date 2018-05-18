生日派对亲手烤肉80kg，花费千万？！Don Spike独家烤肉法超犯规！

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小编一开始以为是夸张，但是看过Don Spike烤肉的手法后，感觉完全有可能...... 看起来完全太好吃了啊！！

Don Spike是韩国知名的歌手及音乐制作人，经常给Brown Eyed Soul的成员Naul写歌。 不过最近他受到关注的原因，却主要是因为吃......

前几天Don Spike接受《Section TV演艺通信》采访时说，自己曾为了吃鳄鱼肉而大老跑到非洲Kenya，结果却大失所望：「最开始吃的是炸鳄鱼肉，嚼起来像橡皮擦，味道则像鸡肉。 」还说说最想去的地方是南美，原因也很简单：因为那里有好吃的烤肉——asado！



最令人震惊的是，Don Spike有一次过生日时，亲手给80个人做了烤肉！ 「一部分是买来的，一部分是受到了帮助。 光是肉钱就有1000万。 办完生日派对后，感觉身体和心灵都残破不堪。 」



其实如果你看过Don Spike烤肉的手法，就会知道这真的很可能发生......！ 用8种调味粉做处理，还在肉和烤盘上喷了松露油，真的不可能不好吃啊！！！ 而且吃的时候不切开、戴上手套抱著啃，到他家做客的朴秀宏和尹正秀完全吃到表情变形了XDD



肉块真的大到浮夸，小编怎么看都觉得他是把一床被子放到烤盘上了XDDD

*贴心提醒：深夜or肚子饿的时候看很危险！！



（图源：《Section TV演艺通信》、《我家的熊孩子》节目截图）

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