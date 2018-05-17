新人女团 (G)I-DLE 成功迈出第一步 出道曲 MV 点阅数破千万！
KPOP 2018年5月18日 星期五10:55 施乃琪
出道至今才短短两周，(G)I-DLE 的第一首主打歌就接连写下好成绩，恭喜她们啦！Everyday every night LATATA~♫
(G)I-DLE 的出道专辑〈I Am〉主打歌 “LATATA” 於 2 日正式公开，而 MV 点阅数在昨天（17 号）就突破了千万大关，以新人而言可说十分迅速。
特别的是，写出这首歌曲的队长素妍在出道时便说 “LATATA” 是「想著每个成员写的歌，所以很适合每个人」。看过 (G)I-DLE 这两周的打歌活动后再重温 MV，每位成员鲜明又辨识度高的特质果然更清晰，想必这也是让 (G)I-DLE 成功迈出第一步的关键原因！
作为 CUBE 睽违三年才推出的女团，(G)I-DLE 的出道不仅成功挽救了 CUBE 近年来令人担忧的招牌，重点是也让人更期待她们接下来的表现啦！
（照片与影片来源：CUBE Entertainment、MBC）
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