新人女团 (G)I-DLE 成功迈出第一步　出道曲 MV 点阅数破千万！

新人女团 (G)I-DLE 成功迈出第一步　出道曲 MV 点阅数破千万！

KPOP   2018年5月18日   星期五10:55   施乃琪  

出道至今才短短两周，(G)I-DLE 的第一首主打歌就接连写下好成绩，恭喜她们啦！Everyday every night LATATA~♫

(G)I-DLE 的出道专辑〈I Am〉主打歌 “LATATA” 於 2 日正式公开，而 MV 点阅数在昨天（17 号）就突破了千万大关，以新人而言可说十分迅速。

特别的是，写出这首歌曲的队长素妍在出道时便说 “LATATA” 是「想著每个成员写的歌，所以很适合每个人」。看过 (G)I-DLE 这两周的打歌活动后再重温 MV，每位成员鲜明又辨识度高的特质果然更清晰，想必这也是让 (G)I-DLE 成功迈出第一步的关键原因！


作为 CUBE 睽违三年才推出的女团，(G)I-DLE 的出道不仅成功挽救了 CUBE 近年来令人担忧的招牌，重点是也让人更期待她们接下来的表现啦！


（照片与影片来源：CUBE Entertainment、MBC）

施乃琪@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻
留言/评论
  • Song-ze Jiang
    這麼好的成績 會第二次回歸吧
    1小时前
在Facebook上的留言
主页 » KPOP » 新人女团 (G)I-DLE 成功迈出第一步　出道曲 MV 点阅数破千万！
© 2018 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 广告查询 免责声明 招募写手