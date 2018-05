柳炳宰是作死的节奏啊XD 真不怕被YG炒了吗? 《金秘书为何那样》朴叙俊、朴敏英新剧照公开!撕漫男女登场,吸引大家的视线! 新剧《你也是人类吗》最新预告两人氛围暧昧,孔升延向徐康俊索吻!!! SHINee四人体正式重新出发,即将连续三次回归! 她从偶像到时装店老板~这次成为了首个站上坎城电影节红毯的爱豆! 最萌阴间使者「德春」金香奇搭档男神郑雨盛合作《证人》自闭症少女vs律师 《油腻的Melo》马儿的OS搞笑又有戏,幕后配音的人是「申东烨」啦~! 宋慧乔近况公开 是宋仲基给拍的照片吗? 《深夜正式演艺》公开圣圭入伍实况 满面笑容让人一看就安心! 感人!Highlight 昨录《Idol Room》 和郑亨敦&Defconn 重逢啦 淘气宋家三胞胎吃早饭也要摆造型 秒变「大叔」 TWICE 巡演前夕传喜讯 〈What is Love?〉MV 点阅数火速破亿啦! 《认哥》WINNER李升勋用社长的名字作「三行诗」!网友:社会生活就要像他一样 姜丹尼尔&邕圣佑&金世正&娜英《拜托了冰箱》预告片公开! 为做料理大厨们也拼啦~ 考验良心,在韩国搭火车竟然没有验票口!? PSY与YG长达八年合约期满,「深厚关系永远不变」 六年女团FIESTAR解散!仅曹璐商讨续约,队长Jei和Linzy转型演员 终於又有李遐怡的消息了!今夏与 Zion.T 一起参加《Summer Sonic》 朴有天和女友分手了! 网友却担心:你胳膊上的纹身要怎么办?

感觉〈What is Love?〉的宣传活动才刚结束不久,转眼间 MV 点阅数居然就突破一亿大关了,不愧是 TWICE 啊!

在今天(16 号)凌晨,TWICE 的最新韩语主打歌 “What is Love?” MV 点阅数风光地突破了一亿大关,距离公开至今还不到两个月。





由 JYP Entertainment 社长朴轸泳亲自作词、作曲的 “What is Love?”,一如既往地完美呈现出专属 TWICE 的甜美魅力,不仅一公开点阅数就节节飙升,更为 TWICE 拿下 12 座音乐节目冠军奖杯,在结束宣传后人气仍居高不下。



另一方面,TWICE 的第二次巡回演唱会《TWICE 2ND TOUR “TWICELAND ZONE 2 : Fantasy Park”》,这周末也要在首尔的蚕室室内体育馆登场罗!



(照片与影片来源:JYP Entertainment)

施乃琪@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者,本站将予以追究

相关新闻