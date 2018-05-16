TWICE 巡演前夕传喜讯 〈What is Love?〉MV 点阅数火速破亿啦！
KPOP 2018年5月16日 星期三09:16 施乃琪
感觉〈What is Love?〉的宣传活动才刚结束不久，转眼间 MV 点阅数居然就突破一亿大关了，不愧是 TWICE 啊！
在今天（16 号）凌晨，TWICE 的最新韩语主打歌 “What is Love?” MV 点阅数风光地突破了一亿大关，距离公开至今还不到两个月。
由 JYP Entertainment 社长朴轸泳亲自作词、作曲的 “What is Love?”，一如既往地完美呈现出专属 TWICE 的甜美魅力，不仅一公开点阅数就节节飙升，更为 TWICE 拿下 12 座音乐节目冠军奖杯，在结束宣传后人气仍居高不下。
另一方面，TWICE 的第二次巡回演唱会《TWICE 2ND TOUR “TWICELAND ZONE 2 : Fantasy Park”》，这周末也要在首尔的蚕室室内体育馆登场罗！
（照片与影片来源：JYP Entertainment）
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