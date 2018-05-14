惊人巧合！圣圭出生到入伍日的天数等於INFINITE出道日

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很多时候总是会遇到很巧的事情，冥冥之中，就是有许多让人天注定的事。例如从圣圭出生的1989年4月28日直到他入伍的2018年5月14日止，这其中的天数，竟然刚好跟INFINITE出道的日期一模一样！

5/13(日)的下午，我在推特上面看到一则消息，说的是从圣圭生日到入伍的日子总共是10,609天。令人感到惊讶的巧合是，INFINITE的出道日是10年的6月9日！！！当下看到时，整个觉得要鸡皮疙瘩了阿~~

在5/13晚间，圣圭也在IG公开了两张最新的照片。经纪公司方面表示：“按照圣圭的意愿，没有特别的问候安排，将悄悄以非公开形式入伍。”

要送我们圭去当兵虽然很不舍，但是圭哥说了这是他要履行的义务，非公开入伍有时候是对双方的体贴吧。要是公开见到大家哭泣的脸，阿圭又怎么以沉稳的心入部队呢?

大家一起乖乖等待他回来，不准兵变，21个月而已很快的！

资料来源 : INFINITE INFO TWITTER

照片来源 : INFINIFTE 官方FB

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