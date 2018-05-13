距离发片只剩 4 天 防弹少年团公开〈Love Yourself 转 “Tear”〉完整曲目表！
KPOP 2018年5月14日 星期一08:35 施乃琪
作为大型企划 "Love Yourself" 的延续，防弹少年团终於曝光的曲目表有回忆也有新意，而且光看歌名就让人等不及饱览专辑全貌了！
防弹少年团在今天（14 号）零点闪电公布了第三张正规专辑〈Love Yourself 转 “Tear”〉，揭开序幕的果然就是日前由 V 担纲主角的歌曲 “Singularity”。
紧接著的第二首歌曲，正是美国《艾伦秀》抢先宣布防弹少年团今年将表演的 “Fake Love”，如今看来这应该便是他们的最新主歌！除此之外，防弹少年团也与 DJ 史蒂夫・青木继 “MIC Drop” 后再度携手，这次带来的歌曲叫做「无法表达的真心」。
为了这张暌违一年半的正规专辑，防弹少年团端出了满满 11 首歌曲，每一首都拥有别具深意的名字。究竟这些词汇隐含的讯息会如何构成〈Love Yourself 转 “Tear”〉？就让我们期待 18 日的来临吧！
（照片与影片来源：Big Hit Entertainment）
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