身高183公分加上迷人的酒窝…《疯了，因为你！》男主金善浩太圈粉！

2009年以舞台剧演员出道的金善浩，2017年才对小萤幕发起挑战，同年以《Two Cops》获得「MBC演技大赏」之男子新人赏、月火剧优秀演技赏。这样的潜力股，不认识一下吗～？
於上周播毕的MBC独幕剧《疯了，因为你！》，金善浩首次担当电视剧男主角。虽然只有4集，但是和女主角李宥英的完美配合，让该部作品成为名副其实的「口碑剧」。电视剧里的他，让人相当惊艳。
饰演画家的金善浩，帮「朋友以上、恋人未满」的李宥英画眼线时，相当让人心动；而「我明明在你面前，你却不懂我的心」、听著歌曲流下眼泪的金善浩，也让观众感受到他的演技功力；还有那句「我的身体上…一直有你的味道…」天哪，小编流下眼泪 ㅠㅠ
真的没想到，2018年已经要过一半了。今年撼动小编少女心的，似乎只有《疯了，因为你！》。
希望这两位演员之后也有好的发展！目前，李宥英收到《我身后的Terius》出演提案，有望与苏志燮合作；而金善浩则确定出演tvN百分之百事前制作的电视剧《百日的郎君》，与EXO D.O.（都敬秀）、南志铉等人合作，首次挑战古装剧，预计於今年9月播出。
金善浩出生於1986年5月8日，身高183公分的他有著迷人的酒窝，看起来相当童颜。或许是将近10年的舞台剧经历（2009年出道），2017年首次挑战电视剧时，就获得「最佳新人赏」和「优秀演技赏」。
金善浩的首部电视剧为2017年1月播出的KBS 2TV《金科长》，他在剧中饰演「宣相泰」，为财务部里的「忙内」，相当崇拜金科长（南宫珉 饰）。
同年8月，金善浩接拍KBS 2TV《最强送餐员》，饰演富家公子哥「吴真圭」。
同年11月，金善浩再接拍MBC《Two Cops》，饰演天才诈欺犯「孔秀昌」，与曹政奭、Girl's Day惠利、林世美等演员合作，更斩获当年「MBC演技大赏」之男子新人赏、月火剧优秀演技赏。
电视剧出道不到两年的时间，金善浩抓住了观众们的视线，而俊俏的外表和深厚的演技，完全就是潜力股！
而他的个人Instagram帐号是：seonho__kim，让我们一起关注他的成长吧！
（图片来源：KSD、TVDaily、电视剧海报、seonho__kim@Instagram）
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