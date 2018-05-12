【K社韩文小百科】「肩膀强盗」、「太平洋肩膀」，说的就是这些人啦！

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男生宽阔的肩膀真的很给人安全感！ 有著「肩膀强盗」、「太平洋肩膀」这些称号的男爱豆，猜猜都有谁呢？

看来不少人对肩膀有执念，所以才诞生了标题中这些形容词——「肩膀强盗（어깨 깡패）」和「太平洋肩膀（태평양 어깨）」都是形容男生宽阔结实的肩膀，其中「太平洋」很好理解啦，不过「强盗」是说「可以用肩膀行凶」吗？ 好像也蛮贴切哦XDD

提到肩膀美男，不得不说的就是Wanna One姜丹尼尔啦！ 录制《Produce 101》时现场测量肩宽竟有60cm，高居101位参赛者之首！



优秀的比例真的是穿什么衣服都好看，舞台更是大发~



防弹少年团的「worldwide handsome」Jin，健壮的肩膀也是非常有名的啦！



这个背影哦莫哦莫~



NU’EST白虎的身材被粉丝称为真人版美女与野兽，任何女生站在他身边都会变得娇小玲珑，真的太有男友力了~~



还有目前以Wanna One身份活动的黄旼炫，别看脸庞清秀斯文，身材可是毫不含糊的！ 想起他在《SNL Korea》里演的超清纯男友，真的很苏啊~~



模特出身的孔刘，比例当然也是没的说！ 看《鬼怪》的时候就觉得，各种的超长款帅气大衣，大概也只有孔刘这样的气质和肩膀能撑起来了！



EXO世勋的双肩清瘦却有棱角，穿衬衫尤其好看~~~



而如果不穿就让人很喷鼻血！



VIXX LEO的双肩平整有型，穿制服真的超级帅啊！



还有谁是你心中的「肩膀强盗」呢？ 欢迎补充哦！



（图源：KSD韩星网，防弹少年团FB，Wanna One FB，EXO FB，网路）

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