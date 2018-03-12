神话来了！时隔18年为粉丝重新演绎《All Your Dreams》
KPOP 2018年3月13日 星期二08:15
神话本月迎来出道廿周年纪念日，庆祝活动浪接浪！曾预告会发售的GIFT单曲，将於26日公开啦！
除了纪念演唱会《SHINHWA Twenty Fanparty - All Your Dreams》外，神话昨日（12日）惊喜公开了两个新的团体预告海报，公布将在本月26日发售GIFT单曲《All Your Dreams》（2018），引发期待。
公开的海报中，成员们以强烈的姿势站在灰暗背景中，散发无限魅力，海报上则写著「SHINHWA TWENTY GIFT SINGLE ALL DREAMS 0326 GIFT单曲《All Your Dreams》（2018）」的发卖消息。
《All Your Dreams》是神话於2000年推出的正规3辑《Only One》中的收录曲，这次神话时隔18年再次重新演唱这首歌，甚至连MV也将完美复制翻拍，令人万分期待之余，也具纪念意义。
新版《All Your Dreams》将於26日公开，而神话则将於3月24-25日在首尔奥林匹克公园SK手球竞技场举办出道20周年Party。
写手：Koala@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻
留言/评论