神话来了！时隔18年为粉丝重新演绎《All Your Dreams》

神话本月迎来出道廿周年纪念日,庆祝活动浪接浪!曾预告会发售的GIFT单曲,将於26日公开啦!

除了纪念演唱会《SHINHWA Twenty Fanparty - All Your Dreams》外,神话昨日(12日)惊喜公开了两个新的团体预告海报,公布将在本月26日发售GIFT单曲《All Your Dreams》(2018),引发期待。



公开的海报中,成员们以强烈的姿势站在灰暗背景中,散发无限魅力,海报上则写著「SHINHWA TWENTY GIFT SINGLE ALL DREAMS 0326 GIFT单曲《All Your Dreams》(2018)」的发卖消息。

《All Your Dreams》是神话於2000年推出的正规3辑《Only One》中的收录曲,这次神话时隔18年再次重新演唱这首歌,甚至连MV也将完美复制翻拍,令人万分期待之余,也具纪念意义。

新版《All Your Dreams》将於26日公开,而神话则将於3月24-25日在首尔奥林匹克公园SK手球竞技场举办出道20周年Party。

