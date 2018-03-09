「Me Too」运动持续发酵！ 时隔6年的泪水控诉：扮可怜藏肮脏之心，我被现役爱豆性侵

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Me Too运动

「6年前被现役爱豆歌手性侵... 都没得到道歉，又因为对方的谎言让我活得十分痛苦」。 「Me Too」运动热火继续蔓延，多日前曝光的抒情偶像团主唱性侵一事尚未查清之际，歌坛又掀丑闻。

女性B某向韩媒《体育首尔》曝光了自己被2010年初出道、在某音乐节目上歌唱实力获得认可的某爱豆团主唱A某性侵的事实。 电话中B某用颤抖的声音回忆起6年前的痛苦往事，B某和A某是同乡，两人是从高中时期开始就认识的朋友。 2012年8月，B某和几名名朋友一起去首尔玩，还在SNS上上传了照片，A某看到SNS照片后就和B某说想见面 。

B某当时正在和朋友喝酒，朋友们听说B某在A某还未出道前就认识，於是让B某叫来了A某，5人一起喝酒。 到时间后，B某准备返回住处，A某却说：「这么快就走？ 我花了2万块的计程车费，往返就要5万多，我可不可以一起去姐姐们住的地方，等明早再坐地铁离开。 」因为是出道前的就认识的朋友，且A某有一名交往了很久的女友，因此包括B某在内的所有女生都觉得没问题，於是同意B某和她们一起离开。

然而A某却在住处对B某施狼手，B某回忆说因察觉不对劲而惊醒，当时两人的下衣已经脱去，A某就在一群人熟睡中强奸了B某。 B某先掐了睡在旁边的C某，但对方毫无反应，於是又掐了D某，D某目睹了一切，但她也因为惊吓过度不知道如何是好。

B某说：「当时我们年纪都不大，以为这些事情只有电视剧里才会出现，而且他还是我认识的弟弟，又觉得羞耻不敢说。 我本想把这件事烂在心里，那天是我这辈子也忘不了的最耻辱的一天。 」B还称事发后A某的言行又一次重伤了他，A某告诉朋友「B某是在清醒状态下和我发生的关系，对某某某我用了强手段，所以觉得对不起她，但B完全是清醒的，我一点都都不觉得对不起她。 」

B某因为羞耻心而未对其他朋友提及此事，直到从另一位朋友口中听到A某的消息，「我的另一位朋友也因为喝醉酒后被A某强行带到旅馆，朋友一直反抗，A某就骂他，最后还是被他性侵了，听到她的事情让我又想起了那一天。 我想要努力忘记的事情却一直被传得面目全非，当我知道那些和事实不符的传闻时很想找他算账，但我根本没有勇气追究。 后来看到me too运动，才让一直犹豫的我鼓起了勇气。 」

原本就应该道歉的A某时至今日再次收到B某短讯时才低下头，B某一再强调A某是害怕「Me Too」活动，而非真心道歉。

「图：网路」

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