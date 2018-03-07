帅气与危险并存～据说这是防弹少年团最讨厌的一个舞蹈动作！
KPOP 2018年3月8日 星期四10:15 Rui
K-POP粉们都知道，说起爱豆男团中的舞蹈实力，防弹少年团一定不会让你失望，每一次的舞台表演都赢得台下阵阵少女尖叫。 有一个舞蹈动作帅气与危险并存，据说这是少年们最「讨厌」的一个动作~
光是看著就让人眼花缭乱，JIMIN一个飞身越过J HOPE，后者跪著后躺，小编隔著萤幕都觉得膝盖痛~~
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众所周知，JIMIN是学现代舞出身，动作行云流水，一气呵成，但台上这样的一个帅气动作，不知道他台下练了多少遍。
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这个动作真的是有互相信任的两个人才能配合完成，后空翻飞跃过程中，两人还有对视。 据说JIMIN非常讨厌「嗖」一下飞跃的感觉，虽然在粉丝们看来又帅又刺激。
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也许是专业学舞蹈出身，JIMIN的不少舞蹈动作都很酷炫，尤其擅长后空翻，粉丝们经常一边担心欧巴会受伤一边「星星眼」地感叹著「欧巴怎么能这么帅~」
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小编提醒，动作虽帅，没经过专业训练的千万不要轻易尝试哦~还有，这么激烈的舞蹈很磨损膝盖哦，BTS的膝盖就由ARMY来守护吧~
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「图：PANN」
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