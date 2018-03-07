ME TOO运动延烧至现任爱豆！ 「被带至洗手间强吻、威胁发裸照」

昨日有韩国网友曝光自己曾遭到某现任爱豆性骚扰，还暗示该爱豆曾和运动选手交往？！
3月6日，有匿名网友在网路社群上PO文称，曾被某正在活动的爱豆歌手带至洗手间性骚扰，遭到他强吻、舔耳朵、乱摸身体，还被他威胁发裸照！
这篇文名为《ME TOO运动...... 希望这位爱豆歌手的名字也出现》，文中写道：「国小6年级升至国中1年级的那个冬天，在长位洞的一个网咖，你说有话要对我说、叫我见面，我跟你走进洗手间，你锁上门，假装对我耳语却舔我的耳朵，我吓得乱动，你就摸我的身体、 在我的臀部摩擦性器官，还把舌头伸进我嘴里。 」
「你威胁说，如果我大叫或逃跑就会把这流言散播出去，从那之后我一直躲著你。 那个年纪还不懂kiss是什么，也不懂为什么摸我，只知道你的行为让我很害怕。 幸好你是读男子国中，和我不同校，本以为这样就能躲远一点（补充：升入南大门国中，后来转学）。 」
「你在Buddy Buddy（聊天软体）上对我说，如果不发裸照给你，你就会把那天的事告诉所有人。 我非常害怕。 刚刚转学到新学校，我不想被关於性的流言缠上、被看做奇怪的人，所以拍了照片发给你，苦苦哀求你不要告诉别人。 因为你，我的整个青少年期都非常焦躁不安，备受折磨。 」
「升入高中后听说你要作为爱豆出道，我反而放心了，心想如果你当了艺人，手里有那张照片也不能怎样了。 在电视上看到你我都会换台，后来看到你爆出恋爱、分手的新闻时，会想是不是那位运动选手也发现了你的变态性取向。 」
「我不想再听到有关你的消息，但却总是不得已听到，令我想起恐怖的童年。 据我所知，除我以外还有不少女生也被你做了相似的事，为什么ME TOO运动中却不见你的名字呢？ 」
这位PO主没有公开当事人的姓名，表示到现在还觉得害怕。 这篇文在昨晚PO出后，今日已经删除。
Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究