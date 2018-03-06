警方终於出手了！赵敏基被禁止出国 受害人多达20人！

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赵敏基

韩国文艺界性丑闻大爆发，不少名人卷入其中，而曾任职於大学的实力派男演员赵敏基猥亵女学生一事曝光后更是让民众震惊，这一次警方终於有所行动。

据悉韩国忠北地方警察厅已经搜集了20余名受害女性的证词，并对赵敏基下达了一个月内禁止出国的命令。 下周起警方将传唤嫌疑人赵敏基。

赵敏基在大学任教期间经常性侵女学生一事早就是话剧系公开的秘密，但慑于他在学校和影视剧圈的「淫威」，学生们都敢怒不敢言。 女学生们甚至为了防止遭到其「狼手」，自发写了「防狼手册」，言明「女生禁止单独前往赵教授的公寓」、「男生陪女生前往时一定不能喝醉」。

事情曝光后，厚脸皮的赵敏基一再否认，且表示辞职和猥亵女学生无任何关联。 不过随著受害女性一一勇敢回击，赵敏基不得不低头，不仅从新剧《小神的孩子们》中退出，更被经纪公司解约，直到此时才道歉「真心向因我而受伤的受害人们道歉，无论何时都不回回避法律和社会责任。 」

「图：KSD」

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