《无限挑战》元祖成员集体下车？！ 没了金PD和刘在锡的《无挑》还是《无挑》吗？
综艺 2018年3月5日 星期一16:04 Sani
今日有报导称，《无限挑战》元祖成员刘在锡、朴明秀、哈哈、郑敦夏等，全都要下车了！ 没了金泰浩PD又少了他们，今后的《无挑》还能看吗？
上周，一手打造《无挑》并与之相伴13年的PD金泰浩终於还是宣布离开节目，由《Show! 音乐中心》的崔行浩PD接任；节目本身也将与三月份进行改版，由新团队接任节目制作。
随著金PD的离开，四位元年成员也为了《无挑》的「世代交替」，纷纷提议从节目中下车！ 据多位业内人士透露，《无挑》制作公司正在向多个艺人公司谘询行程、安排会面，意欲招募新的节目成员。
而较晚时间才加入的梁世炯、曹世镐则有望留在节目中，与新的制作团队继续合作。
此前，MBC曾表示金泰浩PD因应节目的春季改版从导演的位置下车，但会继续作为creator一起工作。 这次又少了刘在锡、朴明秀、哈哈和郑敦夏，没有这些陪伴大家13年的成员，这样的《无挑》还是《无挑》吗？
（图源：TV DAILY，《无限挑战》）
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留言/评论
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其實洪哲離開後，我很少很少看無限挑戰了，只挑特定幾集(例如我是男人或是劉大神參與EXO跳舞的等等)
其實心目中的無限挑戰人選就那幾位，洪哲離開後我嘗試看，但是就此少了什麼，最後連小胖子也離開了，無限挑戰正式離開我的每週的期待節目之一....
現在如果真的這樣，無限挑戰真的會結束...
6小时前
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跟著金泰浩去找懂得疼惜工作者的環境另開吧～
大叔們都不再年輕了，也都為了這個節目得到多少病痛
在這樣穩定的國民口碑下，ＭＢＣ還不讓改季播
新無挑MBC就自己看造化啊！
二一不也是這樣
6小时前
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天哪這是甚麼鬼消息
還要看嗎? 我覺得該換名稱吧
這些人與這個名已是一種代表了吧
倒不如說是節目結束換一個新的
心理還好受點, 弘哲, 吉, 亨敦離開都已經不太習慣了
還要這樣搞嗎? 好累喔~
一切都快停在賽車特集那了拉~~~
6小时前
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現在的無挑也是一路改了三季才成型
沒有破壞就不會有新生
成員們年紀就是擺在那，能做的多少都被限制
無挑的枝葉能讓新製作組和新成員乘涼多久之後的觀眾自會決定
支持成員們的每一個選擇，離開也許能成就人生另一個巔峰
把他們永遠鎖在一個節目真的太累了
6小时前