《无限挑战》元祖成员集体下车？！ 没了金PD和刘在锡的《无挑》还是《无挑》吗？

《无限挑战》元祖成员集体下车？！ 没了金PD和刘在锡的《无挑》还是《无挑》吗？

综艺   2018年3月5日   星期一16:04   Sani  

今日有报导称，《无限挑战》元祖成员刘在锡、朴明秀、哈哈、郑敦夏等，全都要下车了！ 没了金泰浩PD又少了他们，今后的《无挑》还能看吗？

上周，一手打造《无挑》并与之相伴13年的PD金泰浩终於还是宣布离开节目，由《Show! 音乐中心》的崔行浩PD接任；节目本身也将与三月份进行改版，由新团队接任节目制作。

随著金PD的离开，四位元年成员也为了《无挑》的「世代交替」，纷纷提议从节目中下车！ 据多位业内人士透露，《无挑》制作公司正在向多个艺人公司谘询行程、安排会面，意欲招募新的节目成员。

而较晚时间才加入的梁世炯、曹世镐则有望留在节目中，与新的制作团队继续合作。

此前，MBC曾表示金泰浩PD因应节目的春季改版从导演的位置下车，但会继续作为creator一起工作。 这次又少了刘在锡、朴明秀、哈哈和郑敦夏，没有这些陪伴大家13年的成员，这样的《无挑》还是《无挑》吗？


（图源：TV DAILY，《无限挑战》）

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留言/评论
  • Ching-Ling Hsu
    其實洪哲離開後，我很少很少看無限挑戰了，只挑特定幾集(例如我是男人或是劉大神參與EXO跳舞的等等) 其實心目中的無限挑戰人選就那幾位，洪哲離開後我嘗試看，但是就此少了什麼，最後連小胖子也離開了，無限挑戰正式離開我的每週的期待節目之一.... 現在如果真的這樣，無限挑戰真的會結束...
    6小时前
  • Yen Zhi Peng
    跟著金泰浩去找懂得疼惜工作者的環境另開吧～ 大叔們都不再年輕了，也都為了這個節目得到多少病痛 在這樣穩定的國民口碑下，ＭＢＣ還不讓改季播 新無挑MBC就自己看造化啊！ 二一不也是這樣
    6小时前
  • Xiaoyu Zhang
    不會看。 沒有劉大神。還看什麼？
    6小时前
  • Ian Yang
    天哪這是甚麼鬼消息 還要看嗎? 我覺得該換名稱吧 這些人與這個名已是一種代表了吧 倒不如說是節目結束換一個新的 心理還好受點, 弘哲, 吉, 亨敦離開都已經不太習慣了 還要這樣搞嗎? 好累喔~ 一切都快停在賽車特集那了拉~~~
    6小时前
  • 金侁
    現在的無挑也是一路改了三季才成型 沒有破壞就不會有新生 成員們年紀就是擺在那，能做的多少都被限制 無挑的枝葉能讓新製作組和新成員乘涼多久之後的觀眾自會決定 支持成員們的每一個選擇，離開也許能成就人生另一個巔峰 把他們永遠鎖在一個節目真的太累了
    6小时前
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