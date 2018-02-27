OMG！金泰浩PD确定退出《无限挑战》！节目还要改版加入新团队？
综艺 2018年2月27日 星期二11:11 MiJimin
小编每周都在追的节目啊～，《无限挑战》的创始人居然要离开，我哭～～～
今年二月初就传来MBC综艺节目《无限挑战》的金泰浩PD，将有可能在2月底结束目前现有的工作，离开《无限挑战》，但仍在讨论中，当时就引起了观众们的热议。
一手创造出《无限挑战》，历经的13年的时间，制作人金泰浩总是充分构思各种挑战企划内容，每一次出手也都令人为之震惊，但如今消息已确定，而在金泰浩PD离开后，《无限挑战》将於三月份进行改版，由新团队接任节目制作。
MBC目前已选定由《Show! 音乐中心》的崔行浩PD接任，开始企划三月份的改版内容，而金泰浩PD也不会离开MBC电视台，但往后还未有明确的计划。
MBC综艺本部长表示，金泰浩PD确定要从节目下车，但时间未定，由崔行浩PD接任，因为金泰浩PD多年来为了这个节目都没有好好休息，表示很累。
金泰浩PD一手打造出来的国民综艺《无限挑战》，让节目已经站在屹立不摇的地位，不得不说听到他离开的消息，真的是相当震惊与难过啊…。
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