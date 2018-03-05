神话要满 20 岁啦！个人、团体通告都不够看 「全员团综」正在讨论中！
明星 2018年3月5日 星期一11:04 施乃琪
这个月神话就要满 20 岁了，终於在韩国法律中「成年」的他们除了一定要办的纪念派对外，还有什么计画呢？目前看来堪称「神话放送重出江湖」的团体综艺可能性很哦！
今日（5 号）各大媒体纷纷报导，神话即将正式展开出道廿周年企划，除了成员们各自活跃的综艺节目或全员一起接下的通告，他们更计画再推出一个专属全员的团体综艺！
身为至今从未更替成员的最长寿偶像团体，神话成员彼此间的默契、出众口才与幽默感大概就跟舞台魅力一样资深。还记得从 2012 年一路播到 2014 年的《神话放送》，让多少人一瞬间就成为了神话创造？
无论如何，神话为纪念出道廿周年的粉丝派对《SHINHWA Twenty Fanparty - All Your Dreams》，将於 3 月 24、25 两日在首尔松坡区芳夷洞的奥林匹克公园 SK 手球场登场。先好好祝他们成年快乐，再来期待即将一一登场的节目啦！
（照片与影片来源：Shinhwa Company）
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Chang Tiff Hoi WaiCandy KwanJoyce Wong 還記得從 2012 年一路播到 2014 年的《神話放送》，讓多少人一瞬間就成為了神話創造？
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Andie Huang eric太帥了哈哈
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Grace Huang黃若瑄跪求神話放送
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