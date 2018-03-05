神话要满 20 岁啦！个人、团体通告都不够看　「全员团综」正在讨论中！

神话要满 20 岁啦！个人、团体通告都不够看　「全员团综」正在讨论中！

明星   2018年3月5日   星期一11:04   施乃琪  

这个月神话就要满 20 岁了，终於在韩国法律中「成年」的他们除了一定要办的纪念派对外，还有什么计画呢？目前看来堪称「神话放送重出江湖」的团体综艺可能性很哦！

今日（5 号）各大媒体纷纷报导，神话即将正式展开出道廿周年企划，除了成员们各自活跃的综艺节目或全员一起接下的通告，他们更计画再推出一个专属全员的团体综艺！

身为至今从未更替成员的最长寿偶像团体，神话成员彼此间的默契、出众口才与幽默感大概就跟舞台魅力一样资深。还记得从 2012 年一路播到 2014 年的《神话放送》，让多少人一瞬间就成为了神话创造？

无论如何，神话为纪念出道廿周年的粉丝派对《SHINHWA Twenty Fanparty - All Your Dreams》，将於 3 月 24、25 两日在首尔松坡区芳夷洞的奥林匹克公园 SK 手球场登场。先好好祝他们成年快乐，再来期待即将一一登场的节目啦！


（照片与影片来源：Shinhwa Company）

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留言/评论
  • Yee Ning Yeung
    認識的哥哥 拜託🙏🏼
    10小时前
  • Ceci Ceci Poon
    Chang Tiff Hoi WaiCandy KwanJoyce Wong 還記得從 2012 年一路播到 2014 年的《神話放送》，讓多少人一瞬間就成為了神話創造？
    10小时前
  • 吳靜珊
    Andie Huang eric太帥了哈哈
    7小时前
  • 黃思宜
    Grace Huang黃若瑄跪求神話放送
    10小时前
  • Natalie Yau
    Ceci Ceci Poon岩你
    10小时前
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