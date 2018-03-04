H.O.T 合体后最想看见哪团复出？来看看调查结果有没有打中你的心愿！

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我们从来都无法掌控与偶像相处的年限，但有时以为只能埋在心底的怀念也会蒙奇迹眷顾。在 H.O.T. 睽违 17 年再度合体登台后，你最希望看见哪一组团体复出呢？

线上调查公司 PMI 最近以「最想看见哪组歌手的合体复出表演？」为题，针对 20~50 岁的 2000 多位网友进行调查。结果以高达 41.9% 压倒性得票率夺下第一的，就是由李孝利、玉珠铉（玉珠贤）、李真及成宥利组成的 Fin.K.L。

Fin.K.L 出道於 1998 年，并於 2002 年由公司 DSP Media（即水晶男孩当年所属经纪公司）宣布成员单飞；虽然至今未曾有官方说法宣布「解散」，但 Fin.K.L 当然也已经多年未曾一起登台表演。虽然只活动了短短四年，但 Fin.K.L 从新人奖一路横扫到各种大奖，「致我的男友」、”Now”、「永远的爱」⋯⋯等经典歌曲带动俐落又帅气的女团风格，至今仍是许多后辈致敬的对象。



第二名则是出道时间相近的五人女团 Baby V.O.X，虽然当初经历了成员更动、风格丕变等改变，她们勇於尝试的各种面貌，不仅引领当代的时尚风潮，更让大众在 2006 年 Baby V.O.X 正式解散后，持续期待她们复出的那一天。



队内目前知名度最高的成员，当属成功转型为演员的尹恩惠与简美妍了。一如 S.E.S 成员们也在各自走上了不同道路后仍重新聚首，也许总有一天，还是能看见 Baby V.O.X 全员合体呢！

本次票选中的第三名很特别，因为拥有这个团名的团体不仅仍在活动，而且最近就要回归——不过，票选中的描述是「五人的东方神起」。2004 年以金在中、郑允浩、朴有天、金俊秀和沈昌珉组成的东方神起，是少数全员演唱实力都十分出色的团体，活动期间缔造无数纪录，可谓创下近代韩流奇迹的最大功臣。

当年跟随师姐 BoA 脚步进军日本的五人东方神起，以扎实的现场演唱实力和深耕当地音乐市场的态度大受喜爱，甚至被认可为 “J-Pop” 的一员。在金在中、朴有天与金俊秀於 2009 年退团改组 JYJ 后，东方神起仍持续活动至今；虽然双方也各自交出亮眼的音乐作品，但大众仍旧十分想念五人的东方神起，也因此让他们成为本次调查里的独特存在。



究竟这三组团体有没有可能实现歌迷的殷殷盼望呢？眼看 S.E.S.、Turbo、水晶男孩与 H.O.T. 都证明了十几年后依然可能合体，只能把一切交给时间罗！



（照片来源：DSP Media、DR Music、SM Entertainment / 影片来源：MBC）

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