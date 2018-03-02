《与神同行2》吴达庶戏份全删 制作方正在物色新演员重新拍摄！
电影 2018年3月2日 星期五11:50 JiaJia
原本预计在今年（2018年）暑假档上映的《与神同行2》，因为第一部的高人气让海内、外观众都相当期待第二部。但饰演「地狱判官」的吴达庶（吴达洙），因性丑闻缠身，制作方决定删掉他的戏份，并重新拍摄。
改编自同名漫画的电影《与神同行》，是韩国电影史上第一部与第二部同时进行拍摄的作品。第一部创造韩国影史第二的票房奇迹，也让许多观众期待第二部的上映。
经过苦恼，制作方最终决定将吴达庶的戏份全部删除，并物色演员重新拍摄。也因为第一部和第二部同时进行制作，所以布景需要重新搭设，制作费也因此增加。吴达庶的戏份多与林元熙一同进行，届时林元熙也不可避免的要与新演员追加拍摄。
围绕著吴达庶的问题也不断扩大。tvN新剧《我的大叔》，吴达庶在剧中饰演的「大哥」被朴浩山接替；在电影方面，吴达庶所拍摄的电影已有四部杀青，其中三部更是主演，制作方要如何因应、处理，想必是焦头烂额。
（图片来源：《与神同行》、NAVER）
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