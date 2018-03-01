《Radio Romance》尹斗俊、金所炫的「安慰拥抱」和「信任之吻」…既心疼又甜蜜

（剧雷，慎入）小编看了看KBS官方YouTube频道，《Radio Romance》第9集和第10集果然是这两个片段点击率最高！不过，真的希望编剧再多一点斗俊和所炫的互动剧情啦，这两位让小编看了既心疼又甜蜜 ㅠㅠ
KBS 2TV月火剧（周一、二播出）《Radio Romance》於本周播出第9集和第10集。
原本要共进晚餐的秀浩（尹斗俊 饰）和可琳（金所炫 饰），因为目睹秀浩家父母亲的不愉快，於是饭只吃一半，两人就到外头吹风、散心。可琳对秀浩说「抱歉」，一直以来都是她不懂装懂。可琳说：「心和话是相连在一起的，说出来的话，就会舒坦许多。」而秀浩只是默默地注视可琳，体会这句话的涵义…
秀浩和可琳述说家族的故事：妈妈不是亲生妈妈，而爸爸在自己年幼的生日宴时，跑出去和爱人旅游。可琳心疼地看著秀浩，对於更加了解秀浩，就越发觉得，秀浩只是在无言的说话。知道这一点以后，即使秀浩不说话，也知道他很努力地在表达自己的内心。被戳中心事的秀浩，眼泪在眼眶打转。可琳上前拥抱住秀浩，时隔多年，可琳再一次主动抱住秀浩并给予安慰，秀浩终於能坦诚面对自己的情绪，流下眼泪…（看的小编也眼眶湿润 ㅠㅠ ）
因为南代表想尽办法要秀浩不要再主持广播节目，未经秀浩同意，便签下电视剧的合约。甚至告诉秀浩，她的手中现在握有秀浩与可琳在小学里亲吻的照片，若想要保护可琳，应该清楚自己该做什么事情才是。
秀浩出於无奈，出现在电视剧制作记者会。看到直播的李江组乱了套，秀浩果然背弃约定，没有要做电台了。结束记者会以后的秀浩一直打电话给可琳，可琳却迟迟不接电话。
秀浩来到可琳在广播大楼最喜欢的那片落地窗，可琳果然在那里。他把可琳转向自己，并拥抱住可琳。秀浩告诉可琳，他会继续和可琳一起做电台，只要相信自己就够了。可琳回答，她也想要相信，而秀浩用吻予以回应，只要相信就可以了…
（图片来源：KBS 2TV《Radio Romance》）
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