话剧女演员实名露面，透过JTBC News举报吴达洙性骚扰！吴达洙确定从新剧《我的大叔》下车！

日前，有一名受害者在网上发帖爆料自己20多年前曾遭到一名话剧演员的性骚扰，这名演员现在已经是韩国最有人气的配角演员。
而有多家媒体透过线索直指就是「千万妖精」吴达洙。在神隐多天后，吴达洙发表声明否认性骚扰指控。（相关新闻：被韩媒点名的吴达洙终发声）
昨日播出的JTBC News，主播孙石熙连线与话剧演员严志英进行连线。孙石熙问到：「直接实名揭露是很不容易的，让你决定这样做，是有什么样的契机呢？」严志英回应：「把文章删除以后，当时还以为吴达洙会道歉的。所以我一直在等著，但别说道歉了，就因为没有实名公开，就说得像是没有发生过事情一样，实在无法原谅。还有因为我有在学院教学生，这些孩子努力考上戏剧系来演戏，很害怕他们跟我遇到一样的事情。」
严志英更提到：「当时不是可以拒绝的，如果有所反应练习的气氛就会被破坏。他们会说『是因为喜欢这个后辈才说的，你这样把我变成奇怪的人了』，如果再抗拒就会破口大骂，即使只是一点点的小失误。在当时我能可以上台演出机会很少，在那样的情况下，导演之间就会说『啊～别用这样的人』，对於那种情况很害怕，当时觉得必须要继续演戏，所以无法说出来。」
孙石熙也问到：「被害者碰壁的情况应该很多，还有可能被告诬陷罪，这方面你不担心吗？」严志英也表示：「当然担心，毕竟人家是『千万妖精』，大家会相信我说的还是他说的，一开始真的很苦恼。因为这是实际发生在我身上的事情，即使没办法拿出证据，但对我来说就是存在的事实。就算他不对我道歉，但现在看这个人都会清楚了解的。」
而在昨日，tvN新剧《我的大叔》方面也表示：「吴达洙在与剧组方面进行商议之后，决定从《我的大叔》中下车。为了该剧的制作可以顺利进行，将尽快采取措施，尽全力的制作出好的作品来报答观众。」另外，《我的大叔》由李善均、IU、高斗心（原本罗文姬的角色，但因电影形成难以调整，因而辞演）、宋清晨、张基龙等人出演，预计在3月21日播出。
（图：JTBC）
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