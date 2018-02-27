张东健新片剧照曝光 男神惊现M字脱发？！
电影 2018年2月28日 星期三09:00 Sani
近日张东健主演的电影《七年之夜》公开了预告片和剧照，其中张东健额头呈现M字脱发的模样让人心里一惊：难道曾经的男神也......？！
《七年之夜》改编自丁柚井作家的同名小说，讲述一个男人因意外杀死少女，女孩父亲利用七年时间，策划杀害凶手的儿子，为女报仇的故事。 担任主演的有张东健、柳承龙、宋清晨、高庚杓等。
看预告片感觉还是蛮有悬念，很想去看的：
然而！ 不知道大家有没有留意到，至少韩国线民是把关注点放在了张东健的发际线上：
这高高扬起的M字...... 难道，一代男神张东健也迎来了中年危机？
昨日举办的《七年之夜》发布会上，张东健就被记者问到了这个话题，结果回答是虚惊一场：自己剃的！
张东健说：「每次拍摄前都用刮胡刀剃过。 一开始对吴英济（音）的外貌做了很多讨论和尝试。 读原著时感觉他形象很犀利，本身职业又是牙医、医院院长。 试过把头发背过去、戴眼镜，但都太明显了。 后来导演建议试试M字脱发，一开始我还以为他开玩笑，但真正做出来之后有一种很不像我的陌生感，很满意。 」
原来是为了作品而牺牲形象，真的好敬业，也让大家长舒一口气啊~这部片将在3月28日上映，期待各位演员的表现！
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