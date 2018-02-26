韩娱乐圈又一「淫魔」曝光！ 「国民爸爸」自曝曾性侵求原谅，女网民爆料暴行

韩娱乐圈又一「淫魔」曝光！ 「国民爸爸」自曝曾性侵求原谅，女网民爆料暴行

明星   2018年2月26日   星期一10:42   Rui  

韩国文艺圈的反性侵「Me Too」（#Withyou）运动已呈白热化，揪出数位大佬，诗坛泰斗、话剧圈巨匠、实力派演员这些圈内响当当的人物私下竟然都是些猥亵、性侵女后辈，甚至是女学生的人渣。

就在昨日深夜，娱乐圈又丢出一枚重磅炸弹，曾演出《市政厅》、《咖啡王子1号店》、《灰姑娘的姐姐》、《城市猎人》以及《隧道》等多档韩剧的5资深演员崔日华，通过经纪公司向社会坦承自己的猥亵罪行。

崔日华出演过多部韩剧、电影，因常常饰演主角的父亲，因此被称为「国民爸爸」。 坊间虽尚未有关於他的性侵传闻传出，但昨日深夜崔日华突然透过经纪公司表达歉意：「我会自首，并带著愧疚的心情赎罪。 」

经纪公司透露：「某位记者透露曾经在采访中听到了有关崔日华的传闻，虽然网路上还没有相关内容，但我们在了解过程中发现事情和崔日华有关联，到现在还不知道他到底做了什么，只是受害人说‘ 令人恶心’，是否会卸任话剧演员协会理事长和教授一职，以及退出影视剧作品的拍摄还未做决定。 」

经纪公司声明发布不久，就有网民留言， 该名网友写道：「难道只有几年前才这样？ 还是剧团新人时就性侵他人，强行想把对方拖到旅馆，对方要反抗却遭到你毒打，昏倒在路边的事情你都忘了？ 那件事情之后，对方一直活得浑浑噩噩，要接受精神科治疗，甚至得了忧郁症。 我放弃了话剧演员的梦想，25年来活得郁郁寡欢，其实最让我生气的就是因为你，我不得不放弃话剧演员的梦想，你能用什么来赔我？ 每次在电视里看到你都让我觉得血液倒流，你必须要向我道歉，崔日华。 」

崔日华现任韩国话剧演员协会理事长，而在4天前他刚刚被任命为世宗大学终生教育院话剧系教授，即将出演MBC电视剧《一定要牵手看夕阳》。

「图：网路」

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留言/评论
  • 孫錦萍
    我覺得再查下去，韓劇可能找不太到演員來演爸爸，爺爺的角色了。
    9小时前
  • NgIce Ng
    狼，全部都是狼
    8小时前
  • Nana Chen
    為什麼會做這種事，可怕
    9小时前
  • Candy Tang
    當初那個自殺的女星的遺書內容是否能再認真查查？
    5小时前
  • 이민호
    難怪都演壞人 原來是真的
    6小时前
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