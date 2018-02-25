这一晚，我们都是成诗媛！《六六歌》H.O.T. 特辑感人落幕　「希望这不是结束而是开始」

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小时候爱吃的饼干悄悄缩水，属於青春的滋味彷佛已走远，没想到我们居然还能再度看见 H.O.T. 全员到齐的现场表演！上个周末，你也当了一晚的成诗媛吗？

MBC《无限挑战》於 24 日正式播出《星期六星期六是歌手》的 H.O.T. 特辑，经历上篇的辛勤准备，永远的哥哥们终於正式登台亮相。一瞬间，将全场都带回了传奇诞生的 1996 年。

当粉丝们都以为只能把「合体同台」这个心愿永远埋在心底，H.O.T. 就这样带来了睽违 17 年的大型公演。穿著 90 年代引领潮流的宽松表演服，从出道曲「战士的后裔」、“Candy”、“Happiness”、「光」到 “We Are The Furture”、“I YAH”⋯⋯，每一首都是五名成员在一个月内凭著努力混合身体直觉，全力以赴地迸发的精彩火花。



感人的公演落幕后，余韵犹存在粉丝与成员们的心中。Kang Ta（安七炫）在自己的 Instagram 上简单地写下：「谢谢，希望这不是结束而是开始」，并标记了 “HOT Forever”。

而 Tony An 也感性地表示：「谢谢⋯⋯对不起⋯⋯爱你们⋯⋯陪了我们 22 年这么长的时间⋯⋯等了我们 17 年⋯⋯还有，直到现在仍守护著我们⋯⋯」。

在节目中忍不住落泪的老么李在元，也害羞地写下了长长的感想：「不晓得大家觉得播出怎么样呢～昨天我让大家在节目里看到哭得很惨的样子，不晓得会不会有点难看，感觉有点丢脸呢^^;;;」

他写道：「我有好一段时间的空窗期、而且能跟成员们一起登台让我觉得很激动，最重要的是，相隔 17 年又再次见到粉丝们，种种复杂的心情好像就那样显露出来了 ㅠ 下次我会带著更开朗开心的样貌跟大家相见的！！希望成员们的伤势早日康复，期待再次相见的那天。粉丝们还有我现在都别哭罗，希望大家的每一天都充满欢笑，谢谢你们^^。」

尽管本集节目因转播平昌冬奥而比平时晚了四小时播出，许多人仍守在电视机前锁定直播。根据收视率调查机构 Nelson Koera 於 25 日公布的数据，H.O.T. 特辑下篇当天创下全国平均 13%、首都圈平均 14.2% 的超高收视率，风光地击败同时段所有节目。

其实，许多「现役韩流粉丝」都没来得及赶上 H.O.T. 当红的年代，却因为后来每代韩流歌手的致敬而对他们感到无比亲切；在经典歌曲旋律一下的刹那，心里就没来由地激动了起来，也许这就是传奇偶像的力量吧！

最后，就来听听当晚由 Tony An 出场而创下最高收视率纪录 (16%) 的 “Candy” 吧！





（照片来源：MBC、an_chil_hyun、tntonyan、jw_jayone1）

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