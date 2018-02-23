为防赵敏基「狼手」青州大学话剧戏学生自制《防狼手册》

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美国反性侵运动「Me Too」一把火烧到了韩国文艺圈，上周开始接连爆出多起性侵丑闻，话剧界巨匠李润泽、诗坛泰斗高银、 著名演员赵敏基等多位在这个领域有著重要影响力的大腕纷纷中枪，文艺圈的肮脏内幕让全韩国震惊。

这些人中最让人觉得龌龊的就是赵敏基，在《黄手帕》、《辩护人》、《步步惊心：丽》等诸多影视作品中展现精湛演技的他不仅是一位实力派明星演员，更是一位大学教授，就职於青州大学话剧系。 然而正是这位应该以身作则、为人师表的教授却对自己的学生做出了下流龌龊的事情。

据多位受害女学生爆料，赵敏基利用教授的职位之便经常性侵女学生，把学生们叫到自己的公寓或卡拉OK厅，强行灌酒、留宿、进行肢体接触，言语下流动作猥琐，使得不少女生谈之色变。

更有男学生透露，赵敏基每学期都会指明「我的女人」，将女学生们视为玩物，最爱聚餐时对女学生上下其手。 但学生们一直碍於赵敏基的淫威和在学校、影视剧圈的影响力，都敢怒不敢言，因为对这群怀抱著演员梦想的年轻人来说，赵敏基是一座不可翻越的大山，是整个系的王者。

赵敏基的风流在青州大学的话剧戏是个公开的秘密，学姐们也多次告诫新入学的学妹们，让她们远离赵敏基，甚至自制了防狼手册。 手册上注明「女学生切记不要一个人单独前往赵教授的公寓」、「被叫时一定要和男同学同行」、「男学生一定不能喝醉」等。

爆料赵敏基多次性侵女学生事情的网友还透露去年11月赵敏基被学生告发，经学校调查后已被停职，而赵敏基随后递交辞呈。 赵敏基方面却在证据确凿的情况下仍矢口否认，称是自愿辞职，且辞职原因并非猥亵女学生。

聘请这样的教授，且学科内早有传闻，无论如何校方有著不可推卸的责任。青州大学在性丑闻曝光后出面道歉，指未保护好学生，深感愧疚。

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「图：网路」

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