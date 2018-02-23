UNI+ B 与 UNI+ G 仅守约定 《The Unit》见面会照原定日程登场！
KPOP 2018年2月23日 星期五12:35 施乃琪
虽然走过近四个月长征的《The Unit》完结了，但关於 UNI+ B 与 UNI+ G 的活跃依然持续。继昨天登上《Music Bank》后，下个月他们也要举行粉丝见面会了！
《The Unit》日前宣布，UNI+ B 与 UNI+ G 预定於 3 月 3 日在高尺 Skydome 举行粉丝见面会，为成员们安排一个在节目落幕后好好地与粉丝相处的机会。
原先这场见面会传出取消售票、可能改变行程，幸好最后仍决定照原订计画举行。UNI+ B 与 UNI+ G 的 18 名成员透露：「我们要守护与这段时间支持我们的粉丝所许下的约定，因此调整了行程，决定在原定日期 3 月 3 日举行见面会。」
见面会将於 3 月 3 日当天下午四点、晚上八点，依 UNI+ G 与 UNI+ B 形式来分别举行；除了带来精彩表演外，更著重於让成员们与粉丝近距离互动。一直以来支持《The Unit》的你，别忘了在韩国时间 26 日晚间八点上 Interpark 抢票罗！
（照片来源：KBS）
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