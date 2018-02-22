韩国议员：性侵犯不属亲告罪无受害人报案警方也有权调查 全网民召唤警察
明星 2018年2月22日 星期四11:01 Rui
这两日韩国娱乐圈最劲爆的事情莫过於男演员赵敏基利用大学教授职权性侵女学生的事情，引爆广大民众的不满。 而赵敏基只通过经纪公司发布声明称「一切子虚乌有」，直到现在也未公开道歉。
事情曝光后，受害女性纷纷作证，更有新人女演员宋荷娜在SNS上实名举报，直指赵敏基为人师表却行为言语下流，践踏艺术生的尊严和梦想。
对於此事，警方也未作出任何回应，不少民众皆以为「性骚扰」、「性侵」等都属於「亲告罪」（指受害人告诉才处理、不告诉不处理的犯罪，受害人不告诉的情况下即使司法机关知道侵害事实的发生也不予处理），虽然有受害女星给出证词， 但却没有一个人报警，因此警方尚未插手调查。
不过，韩国国会议员表苍园通过twitter向民众们普及了关於亲告罪的知识，称：「2013年1月之后性侵犯就不属於亲告罪了，即使没有受害人的报案，警方也有权调查，为了保护受害人，一定要通过调查揭发事情的真相。 」
表苍园的推文公开后再一次引发热议，网民们纷纷要求警方出动，早日查清真相。
「图：表苍园twitter」
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