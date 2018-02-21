《昆池岩》年度恐怖巨片 预告一公开已破百万点阅
电影 2018年2月22日 星期四10:20 Erin
电影《昆池岩》从预告已经令人毛骨悚然，未上映先轰动，预告片在公开6小时内即突破100万次点阅，你敢到戏院试胆吗？
《昆池岩》是世界七大令人毛骨悚然的恐怖场所之一，根据CNN报导此地也是许多人选定进行恐怖体验的圣地，电影描述在“昆池岩精神病院”中，七人成行的恐怖体验团所遇到什么样奇特又令人背脊发凉的怪事，由曾透过电影《奇谈》展现卓越导演功力的郑凡植导演执导，也是本片令人期待的原因之一。
公开的预告篇中说明了由CNN选出的世界七大恐怖圣地，而其中有群人实际来到昆池岩精神病院进行真实恐怖体验，写实的描述与拍摄手法令人更加害怕。这预告片一在CGV的脸书专页公开之后，仅6小时的时间就突破100万次点阅，并登上即时搜寻榜的第一名，可说是来势汹汹，人气相当火爆。
《昆池岩》在上映前也针对10几岁与20几岁的观众们，进行上映前的小试映，恐怖指数竟然高达4.7分（满分5分），也令所有观众们更加期待正式上映，韩国预计在3月上映。
照片：《昆池岩》海报
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