长寿美声团 Noel 敲定回归日期 今晚登 V LIVE 与歌迷抢先见面！
KPOP 2018年2月22日 星期四10:30 施乃琪
说起始终以原始组成活动的长寿团体，除了偶像神话外，也不能忘了出道 16 年的美声男团 Noel！下个月初他们就要回归了，快来看看抒情团难得一见的欢乐日常！
C-JeS Entertainment 本周宣布，Noel 将於 3 月 5 日带著新单曲〈致那天的你〉(그 날의 너에게) 回归，而这也是他们加入 C-JeS 旗下后的第一张作品。
虽然身为资深偶像，Noel 也跟著时代潮流将透过直播与歌迷近距离互动。在韩国时间今日（22 号）傍晚六点，别忘了上 V LIVE 看 Noel 聊聊新歌以及和大国民的承诺！
对於即将发行的新单曲，Noel 透露：「因为是时隔很久才发行的新歌，一方面很期待，同时也很忐忑。」他们说：「希望这首歌能引起很多人的共鸣，为他们带来慰藉与感动。我们每天都在数著日子，等待跟大家见面的那一天！」
最后就来看看 Noel 拍摄〈致那天的你〉概念照的现场实况，原来美声团工作时也是非常吵的啊⋯⋯XD
（照片与影片来源：C-JeS Entertainment）
施乃琪@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻
留言/评论