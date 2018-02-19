OCN新剧《那个男人 吴秀》公开李宗泫、金素恩剧照！下月5日迎来首播
韩剧 2018年2月19日 星期一11:49 JiaJia
除了剧照，小编也找了预告影片与大家分享～感觉李宗泫和金素恩的化学反应也很不错耶 > < 节奏轻松又活泼，又一个令人期待的罗曼史！
将於下月（3月）5日迎来首播的OCN新月火剧（周一、二播出）《那个男人 吴秀》，剧组方面公开男、女主角――李宗泫和金素恩剧照。
李宗泫於剧中饰演没有恋爱感的「现代版丘比特男」――吴秀，他有著通过头顶上浮现的水气颜色，来读取情感的神秘能力，并成为人们的丘比特。事实上，他是位恋爱感0的男人。
金素恩则饰演「恋爱白痴女」――徐宥利。她曾被交往过的男人拒绝，相当有义气，无法忍受不仁不义。因为喜欢多管闲事而和吴秀有了纠葛，并逐渐产生暧昧关系。
剧组方面也公开剧本排练图。相关人士透露，演员们在排练过程中非常投入，尤其是李宗泫和金素恩因为在剧中不断偶遇，只要见面便会斗嘴，有著完美的化学反应，现场充满粉红气氛。而姜泰伍在剧中饰演徐宥利的初恋男友，展现温柔又滑头的魅力，更增电视剧看头。
除了李宗泫、金素恩和姜泰伍，加盟该部电视剧的演员还有：许正民、朴根滢、金妍书、李慧兰、朴娜艺、崔大哲、李贤京、朴忠善、郑英珠等演员。
预告影片也出来啦！来了解一下这部「像春风般习习吹来，将冻住整个冬天的恋爱细胞强制唤醒」的罗曼史――《那个男人 吴秀》。
（图片来源：OCN《那个男人 吴秀》）
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