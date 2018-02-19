OCN新劇《那個男人 吳秀》公開李宗泫、金素恩劇照！下月5日迎來首播

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除了劇照，小編也找了預告影片與大家分享～感覺李宗泫和金素恩的化學反應也很不錯耶 > < 節奏輕鬆又活潑，又一個令人期待的羅曼史！

將於下月（3月）5日迎來首播的OCN新月火劇（週一、二播出）《那個男人 吳秀》，劇組方面公開男、女主角──李宗泫和金素恩劇照。



李宗泫於劇中飾演沒有戀愛感的「現代版丘比特男」──吳秀，他有著通過頭頂上浮現的水氣顏色，來讀取情感的神祕能力，並成為人們的丘比特。事實上，他是位戀愛感0的男人。



金素恩則飾演「戀愛白癡女」──徐宥利。她曾被交往過的男人拒絕，相當有義氣，無法忍受不仁不義。因為喜歡多管閒事而和吳秀有了糾葛，並逐漸產生曖昧關係。



劇組方面也公開劇本排練圖。相關人士透露，演員們在排練過程中非常投入，尤其是李宗泫和金素恩因為在劇中不斷偶遇，只要見面便會鬥嘴，有著完美的化學反應，現場充滿粉紅氣氛。而姜泰伍在劇中飾演徐宥利的初戀男友，展現溫柔又滑頭的魅力，更增電視劇看頭。



除了李宗泫、金素恩和姜泰伍，加盟該部電視劇的演員還有：許正民、朴根瀅、金妍書、李慧蘭、朴娜藝、崔大哲、李賢京、朴忠善、鄭英珠等演員。



預告影片也出來啦！來了解一下這部「像春風般習習吹來，將凍住整個冬天的戀愛細胞強制喚醒」的羅曼史──《那個男人 吳秀》。

（圖片來源：OCN《那個男人 吳秀》）

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