「水晶男孩」正式由 YG 注册为商标　「成员拥有独占权力」！

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偶像团体的名字是粉丝信仰的起点，同时也象徵著整个团体的形象，因此总是偶像与粉丝极力捍卫的代表。而出道已满廿年的水晶男孩，如今也正式拥有了这个团名的商标权！

根据韩国专利资讯搜寻服务 (KIPRIS) 於本日（17 号）透露，「水晶男孩」这个商标已经於去年 4 月正式登记。原来 YG Entertainment 早已於 2016 年 5 月便提出申请，负责单位经 1 年多的检视与讨论后，终於确定这项申请。

时隔十几年后才重新合体回归绝非易事，因此为了保障以「水晶男孩」的名义展开长期且稳定的活动，YG 遂决定申请商标权。如此一来，往后水晶男孩的成员们便能对这个团名行使独占权力。

这项消息一方面令许多粉丝大赞「YG 做得好」、「水晶男孩继续大红吧」；但有鉴於近年来 Highlight 因离开前东家而无权继续使用 “BEAST”这个名字，T-ara 也在与前东家结束十年合约后，遭前东家抢先注册团名商标，却也有业界人士表示这可能在将来成为经纪公司胁迫团体的手段。

不过，若空有团名商标权而无成员，对於经纪公司而言也毫无意义。加上 YG 表示「权力全属於水晶男孩成员」，相信走过廿年后的水晶男孩一定有更平稳的未来啦！

（照片来源：YG Entertainment）

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