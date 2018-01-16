《与神同行1》票房跃升史上第六 逼近《神偷大劫案》
电影 2018年1月16日 星期二16:10 Sani
今日，根据韩国电影振兴委员会发布的资料，电影《与神同行1-罪与罚》的累计观影人次已经逼近1300万，即将超过金秀贤、全智贤主演的《神偷大劫案》！
据悉，《与神同行1》昨日（15日）的票房人数是10万51人，上映接近一个月仍然盘踞在票房榜第三，累计观影人次达到1294万4328人。
截至本月14日，《与神同行1》的票房已经超过了韩国影史第6的《七号房的礼物》，如果今日票房成绩类比昨日，那么即将超过排在第5的《神偷大劫案》（港译《盗贼门》，累计观影人次1298万3330人），而排在第4的《怪物》 （1301万9740人）也不远了！
再往前只有《辣手警探》（港译《燥底师兄生擒富二代》）、《国际市场》、《鸣梁海战》这三部电影了，很想知道《与神同行1》的最终排名啊！！
《与神同行1-罪与罚》改编自韩国同名网漫，由车太铉、河正宇、朱智勋、李政宰等主演，讲述亡者在地狱接受49日审判的故事，上映后好评如潮，而第二部《与神同行2-最终审判》预计在今夏上映，很想看！ 真的超期待啦~
（图源：网路）
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